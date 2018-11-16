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Spor

Eczacıbaşı VitrA, THY'i yenerek 5'te 5 yaptı

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0 SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu  HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Gibbemeyer, Ezgi) THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek,

16 Kasım 2018 23:42

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu 
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Gibbemeyer, Ezgi)
THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek, Berin (L), (İrem, Nikolic, Duygu, Mislina)
SETLER: 3-0 (25-14,25-21,25-23)
SÜRE: 81 dakika (23,30,28)

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 5\'inci hafta açılış karşılaşmasında Türk Hava Yolları\'nı 3-0 mağlup etti. Ligde çıktığı beş karşılaşmanın 5\'ini de set vermeden kazanan Eczacıbaşı VitrA, ligdeki liderliğini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)

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