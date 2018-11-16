Eczacıbaşı VitrA, THY'i yenerek 5'te 5 yaptı

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Gibbemeyer, Ezgi)

THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek, Berin (L), (İrem, Nikolic, Duygu, Mislina)

SETLER: 3-0 (25-14,25-21,25-23)

SÜRE: 81 dakika (23,30,28)

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 5\'inci hafta açılış karşılaşmasında Türk Hava Yolları\'nı 3-0 mağlup etti. Ligde çıktığı beş karşılaşmanın 5\'ini de set vermeden kazanan Eczacıbaşı VitrA, ligdeki liderliğini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)