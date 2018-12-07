T24 LogoT24 Logo
Spor

Eczacıbaşı VitrA, namağlup yarı finalde

Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA: 1-3 İSTANBUL,(DHA) SALON: Shaoxing Olympic Sports Center HAKEMLER: Jiang Liu (CHN), Epaminondas Gerothodoros (GRE) PRAİA CLUBE: Michelle, Fabiana, Lloyd, Fernanda, Carolina, Fawcett, Suelen (L), Ellen, Da Cruz, Montlbelle

07 Aralık 2018 14:23

Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Center
HAKEMLER: Jiang Liu (CHN), Epaminondas Gerothodoros (GRE)
PRAİA CLUBE: Michelle, Fabiana, Lloyd, Fernanda, Carolina, Fawcett, Suelen (L), Ellen, Da Cruz, Montlbeller, Jacintho, Vasques, Marinho
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Beyza, Ezgi, Gözde, Meliha
SETLER: 27-25, 21-25, 11-25, 21-25
SÜRE: 114 dakika (32, 30, 22, 30)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası grup etabının son maçında Brezilyalı ekip Praia Clube\'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'nu namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.
21 sayıyla maçın en skorer ismi olan kaptan Jordan Larson, aynı zamanda FIVB tarafından her maç sonrası verilen \"En Değerli Oyuncu\" ödülünü de aldı. Simge Aköz ve Tijana Boskovic de etkili oyunlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde 8 Aralık Cumartesi günü TSİ 15.00\'de A Grubu\'nun ikincisi ile karşılaşacak. Turuncu beyazlıların rakibi Vakıfbank - Minas Tenis Clube karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Praia ClubeEczacıbaşı VitrAShaoxing Olympic Sports Center HAKEMLER Jiang Liu CHN Epaminondas Gerothodoros GRE PRAİA CLUBE Michelle Fabiana Lloyd Fernanda Carolina Fawcett SuelenEllen Da Cruz Montlbeller Jacintho Vasques Marinho ECZACIBAŞI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24