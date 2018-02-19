Eczacıbaşı VitrA, avantaj için Rusya'da

2018 CEV Kupası 4\'lü Finaller (çeyrek final) etabında Rusya\'dan Yenisei Krasnoyarsk takımı ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmanın oynanacağı Krasnoyarsk şehrine gitti.

Kupanın diğer etaplarında rakiplerini mağlubiyet almadan eleyen turuncu beyazlılar, çeyrek finalin ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını evinde oynayacak.

Yoğun maç programında tempolarını düşürmeden yollarına devam ettiklerini söyleyen tecrübeli antrenör Marco Motta, \"Artık ligde de kupada da sona doğru yaklaşıyoruz. Sezon başı koyduğumuz hedeflerimize ulaşmaya çok yakınız. Sahada bir takım olarak mücadele etmeye devam ettiğimiz sürece her iki kulvarda da güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Rusya\'da üç puanı ve avantajı almak istiyoruz. Son hazırlıklarımızı burada yapacağız, oyuncularıma güveniyorum\" diye konuştu.

Yenisei Krasnoyarsk - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın TSİ 15:00\'da Dom Sporta im. M. Dvorkina\'da oynanacak.

İSTANBUL / DHA

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