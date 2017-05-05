T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eczacıbaşı, Schwarzkopf ortaklığından çekiliyor

Eczacıbaşı , Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki paylarını diğer ortak Henkel'e devrediyor

05 Mayıs 2017 21:02

Eczacıbaşı, yüzde 47 oranında pay sahibi olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki paylarını diğer ortak Henkel'e devrediyor.

Eczacıbaşı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sermayesinde yüzde 47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)'deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'un yüzde 50 payına sahip olan ortağı Henkel KGaA'ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu.

Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.

ETİKETLER

Schwarzkopfhenkeleczacıbaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24