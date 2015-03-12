Ebola'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti



Dünya Sağlık Örgütü‘nün açıklamasında Ebola'nın vurduğu Liberya, Sierra Leone ve Gine'de toplam ölü sayısı 10004 olarak belirtildi.

En fazla ölüm vakası Liberya'da (4162) kaydedildi. Onu, Sierra Leone (3655) ve Gine (2187) izledi. Mali'de 6, Nijerya'da ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Ebola'nın durdurulması için uluslararası çabalara rağmen virüs Sierra Leone ve Gine'de yayılmaya devam ediyor. Liberya'da ise geçen hafta son hasta hastaneden taburcu edildi.

Merck ve NewLink Genetics tarafından geliştirilen bir deneysel aşı ise geçen hafta Gine'de denenmeye başlandı.