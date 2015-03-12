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Dünya
Deutsche Welle

Ebola'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika’da Ebola’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini geçtiğini duyurdu.

12 Mart 2015 23:14


Dünya Sağlık Örgütü‘nün açıklamasında Ebola'nın vurduğu Liberya, Sierra Leone ve Gine'de toplam ölü sayısı 10004 olarak belirtildi.

En fazla ölüm vakası Liberya'da (4162) kaydedildi. Onu, Sierra Leone (3655) ve Gine (2187) izledi. Mali'de 6, Nijerya'da ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Ebola'nın durdurulması için uluslararası çabalara rağmen virüs Sierra Leone ve Gine'de yayılmaya devam ediyor. Liberya'da ise geçen hafta son hasta hastaneden taburcu edildi.

Merck ve NewLink Genetics tarafından geliştirilen bir deneysel aşı ise geçen hafta Gine'de denenmeye başlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dünya SağlıkBatı Afrika EbolaSağlıkEbolaLiberya Sierra LeoneGineLiberyaSierra LeoneNijeryaNewLink GeneticsDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/ Reuters BS/AÜ

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