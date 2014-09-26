Ebola kâşifinden uyarı



Dünyanın en önemli Ebola virüsü araştırmacılarından ve bugün Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'nun yöneticisi olan Peter Piot her zaman mikroplardan ve insan vücudunu bu kadar çok etkileyebilen küçük organizmalardan etkilenmiş. 1976 yılında Ebola virüsünü, o zamanki adıyla Zaire şimdiki adıyla Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden ölü bir rahibenin kan testini laboratuarıa incelerken keşfetmiş.

“Herkes kadının sarıhummadan öldüğünü düşünmüştü. Ama biz bugün Ebola olarak bilinen bu yeni ölümcül virüsü keşfettik ve onu numunede korumayı başardık” diyen araştırmacı, virüsü daha yakından incelemek için sonraları Zaire'ye gitmiş.

Yepyeni bir boyut

40 yıl sonra da bu virüsle mücadele etmeye devam eden araştırmacı salgının daha çok yayılmasının engellenemez sonuçları olacağını vurguluyor. Bugüne kadarki yirmi beşinci Ebola salgını olduğunu belirten araştırmacı Batı Afrika'da yaşanan bu salgında bütün salgınların toplamından daha fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. Daha önceki salgınların daha küçük köy ve şehirlerde karantina altına alınabildiğini ama şu an virüsün çok farklı bir boyuta ulaştığını da ekliyor.

1994 ve 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreter vekilliği de yapan Piot, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etme potansiyeli olan Ebola virüsünün daha çok yayılmasının engellenmesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün devreye girmesi çağrısında bulundu.

Yetersiz yardımlara eleştiri

Birleşmiş Milletler Batı Afrika şehirlerindeki salgının yarattığı zor koşulları ortadan kaldırmak için Ebolayla Mücadele Ajansı'nı kurmasına rağmen Piot ulusal ve uluslararası organizasyonların salgınla mücadele konusunda hala çok yavaş hareket ettiklerinden şikâyet ediyor. “Liberya'da doktor başına yüz bin hasta düşüyor ve bunların bir kısmı hayatını kaybediyor” şeklinde konuşan araştırmacıya göre virüsün bu kadar hızlı yayılmasının nedeni yetersiz yardım ve müdahaleler.

Piot Batı Afrika'daki son Ebola salgınının, bölgelerin toptan izole edilerek karantina altına alındığı son vaka olması gerektiğini belirterek, "Gerekli olan, Ebolanın yeniden patlak verebileceği bölgelerde aşı ve ilaç stoklarının oluşturulmasıdır" diyor.