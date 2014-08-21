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Dünya
Deutsche Welle

Ebola isyanına polis kurşunu

Liberya'da sokağa çıkma yasağına uymayan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

21 Ağustos 2014 13:29

Liberya'da Ebola salgınıyla mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, başkent Monrovia ve bir başka şehirde iki semt tamamen karantina altına alınmıştı.

Monrovia'nın gecekondu semti West Point'ta karantina yasağına uymayan kişilere polis göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. Görgü tanıklarına göre polisin açtığı ateşte 4 kişi yaralandı. Olayları izleyen Reuters haber ajansı muhabiri, bacağından kurşunlanan bir genci gördüğünü söyledi.

West Point'ta bulunan bir hastane hafta sonunda göstericiler tarafından basılmış, 17 Ebola hastası karantina bölümünden kaçmıştı. West Point semti, dün sabahtan itibaren yetkililer tarafından kordon altına alındı.

Liberya, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) rakamlarına göre 466 ölümle Ebola salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Liberyalı yetkililer, salgınla mücadele çerçevesinde Gine ve Sierra Leone sınırı yakınlarında da karantina kampları kurulduğunu açıkladı. DSÖ'nün son verilerine göre ölü sayısı bin 350'ye ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LiberyaEbolaMonroviaWest PointReutersPointDünya SağlıkGineSierra LeoneDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH

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