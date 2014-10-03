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Dünya
Deutsche Welle

Ebola hastalarının nakli sürüyor

Almanya'ya tedavi için bir Ebola hastası daha getirildi. ABD'nin Teksas eyaletinde ise Ebola hastasının temasta bulunduğu kişiler araştırılırken bir NBC çalışanına virüs bulaştığı bildirildi.

03 Ekim 2014 14:55


Almanya'ya, tedavi edilmek üzere ikinci Ebola hastası getirildi. Hastayı taşıyan ambulans uçağın cuma sabahı Frankfurt Havalimanı'na indiği bildiriliyor. Bir yardım örgütünün çalışanı olduğu belirtilen hastanın kimliği ve sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmiyor.

Hastanın sıkı güvenlik önlemleri altında Frankfurt Üniversite Kliniği'ne özel ambülans aracıyla nakledildiği ve transfer sırasında araca çok sayıda itfaiye ve polis aracının eşlik ettiği bildirildi. Hastanın, tüm bedeni kaplayan koruma kıyafetleri giymiş hastane çalışanları eşliğinde kliniğin arka girişinden içeriye alındığı belirtildi.

Hastanın kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi. Hessen Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Stefan Grüttner, öğle saatlerinde hastanın durumuna ilişkin bir basın toplantısı yapılacağını açıkladı.

Almanya'da tedavi edilmek üzere ilk Ebola hastası Ağustos ayı sonunda getirilmişti. Batı Afrika'dan getirilen hasta, Hamburg Eppendorf Üniversite Kliniği'nde tedavi ediliyor.

ABD'de ise Teksas eyaletinin Dallas kentindeki ilk Ebola hastasının tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce Liberya'dan ABD'ye gelen hastanın temas halinde bulunduğu kişiler belirlenmeye çalışılıyor. Halihazırda dört kişi karantina altına alınırken, gezici ekiplerin virüsün bulaşmış olabileceği kişileri araştırmaya devam ettiği bildiriliyor. Hastalıkları Kontrol ve Koruma Dairesi (CDC) Başkanı Thomas Frieden, vakaların artabileceğini ancak virüsün yayılmayacağını ifade etti. Hastanın etrafındaki 100'e yakın kişinin muayene edileceği belirtildi.

NBC çalışanı hastalandı

Amerikan NBC televizyonu için Liberya'da çalışan bir kameramana Ebola virüsü bulaştığı bildiriliyor. NBC, kameramanın tedavi için ABD'ye getirildiğini açıkladı. Kanalın yaptığı açıklamada, kameramanın Salı günü Liberya'nın başkenti Monrovia'da bir çekim için görevlendirildiği belirtildi. Ekipte yer alan diğer NBC çalışanlarının da ABD'ye getirilerek, ilk etapta üç hafta karantinada kalacakları bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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