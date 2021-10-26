e-spor takımı Faze Clan'dan 1 milyar dolarlık anlaşma

Dünyanın en büyük espor kulüplerinden biri olan Faze Clan, B. Riley Principal 150 Merger Corp. ile yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşma sonucunda 2022'nin başlarında New York Borsası'na giriş yapacak ve 1 milyar dolar değere ulaşan ilk Espor şirketi olacak.

Faze Clan halka açık bir şirket olma yolunda ilerliyor. Rekabetçi espor grubu, birleşik şirketlere 1 milyar dolar veren bir anlaşmada B. Riley Principal 150 Merger Corp. ile birleşerek halka arz edilecek.



Faze Clan'ın web sitesindeki bir gönderide Faze Clan, anlaşmanın bir parçası olarak büyümesini finanse etmek için 291 milyon dolara kadar para alabileceği tahmin edildiği paylaşıldı.

Faze Clan; Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds ve daha pek çok oyunda yarışıyor. Sosyal medyada yaklaşık 350 milyon kişilik bir izleyici kitlesine sahip olan grup, geçen yıl Netflix'in orijinal dizisi "13 Reason Why" dizisinin arkasındaki yapımcılardan biriyle Faze Studios'un açılışını yaptı.

Faze Clan; NBA yıldızı Ben Simmons, hip hop sanatçısı Offset ve popüler Twitch yayıncısı NickMercs gibi ünlüleri grubuna katarak popülerliğini yükseltti.