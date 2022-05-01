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Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle öldürdü!

Araya girmeye çalışan oğlunu da yaraladı

01 Mayıs 2022 19:57

Düzce’nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan zanlı, pompalı tüfekle eşini öldürüp oğlunu yaraladı. Kaçan zanlı ormanlık alanda yakalandı.

İddiaya göre, Bolu’daki ikametlerinden memleketi Hacıyeri köyüne bayramlaşmaya gelen Alkan ailesi, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan ile evde tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada Durdu Alkan, biber gazı sıkmasının ardından pompalı tüfekle Ayşe Alkan’ı öldürüp araya girmeye çalışan oğlu Müslüm Alkan’ı da yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Müslüm Alkan, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı ile ilgili arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile firari zanlı Durdu Alkan ormanlık alanda pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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