Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini boğazından bıçakladı

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini boğazından bıçaklayarak öldüren kişi, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Gürültüye uyanan çiftin en büyük çocuğu bağırarak komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler anne ve babanın öldüğünü tespit ederken çiftin üç çocuğunu da koruma altına aldı.

Olay, sabaha karşı Osmaniye Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Metin Aygün ile eşi Mediha Aygün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında cinnet getirdiği belirtilen Metin Aygün, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Mediha Aygün kanlar içinde yere yığılırken, Metin Aygün bu kez aynı bıçağı kendi boğazına sapladı.

Bu sırada gürültüye uyanan çiftin 3 çocuğundan en büyüğü, evin kapısını açarak yardım çığlığı attı. Seslere uyanan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün çiftinin yaşamını yitirdiği saptandı.

Mediha ve Metin Aygün'ün cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çiftin 16, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu da Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.