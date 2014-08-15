'Durum sanıldığından çok daha vahim'



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'nın batısında şimdiye kadar resmi rakamlara göre binden fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola virüsünün boyutunun çok daha vahim olabileceğini açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, DSÖ çalışanlarının virüsün görüldüğü bölgelerde salgının gerçek boyutunun bilinen rakamlardan çok daha büyük olduğuna dair işaretlere rastladığı bildirildi. Ancak salgının gerçek boyutuyla ilgili rakam verilmedi. DSÖ kayıtlarına göre şimdiye kadar Ebola'dan etkilenen Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'da toplam bin 975 vaka saptandı, virüs nedeniyle bin 69 kişi yaşamını yitirdi.

ABD, Sierra Leone'deki Amerikan Büyükelçiliği personelinin aile ve yakınlarının ülkeyi terk etmesini istedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede tıbbi hizmetlerdeki eksiklikler nedeniyle bunun tedbir amaçlı bir önlem olduğu belirtildi. Diğer yandan ABD Başkanı Barack Obama, Sierra Leone ve Liberya devlet başkanları Ernest Bai Koroma ve Ellen Johnson-Sirleaf ile birer telefon görüşmesi yaparak, Ebola salgınına karşı destek taahhüdünde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da çarşamba günü tüm Alman vatandaşlarından Gine, Sierra Leone ve Liberya'yı terk etmelerini istemişti. Bu ülkelerdeki Alman temsilcilikleri çalışanları ile tıbbi personel ise bu çağrı kapsamı dışında bırakılmıştı.

Liberya'da yiyecek sıkıntısı

Bu arada Liberya'da salgın nedeniyle yiyecek sıkıntısı başgösterdi. Komşu ülke Fildişi Sahili'nin Ebola'nın etkili olduğu ülkelerden deniz trafiğini yasaklamasının ardından temel ihtiyaç malzemelerinin Liberya'ya giremediği belirtiliyor.

Liberya'ya hava trafiği de azalmaya devam ediyor. Air France, British Airways, Asky ve Arik şirketleri başkent Monrovia'ya seferlerini durdurdu. Amerikan Delta havayolları şirketi de 27 Ağustos'ta son seferini yapacağını açıkladı.

İlk Ebola vakası mart ayında Gine'de ortaya çıkmıştı. Ancak ilk Ebola vakalarının aralık ayında görülmeye başlandığı tahmin ediliyor. Ardından hızla Liberya ve Sierra Leone'ye yayılan virüs, şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli salgına yol açtı.