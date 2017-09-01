T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Dur’ ihtarına uymayınca polis ayağından vurdu

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - ELEZIĞ'dan Malatya yönüne gelen 44 KL 774 plakalı traktöre polis ‘dur’ ihtarında bulundu

01 Eylül 2017 15:28

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - ELEZIĞ\'dan Malatya yönüne gelen 44 KL 774 plakalı traktöre polis ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan traktör sürücüsü M.G. hızlanarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri traktörü takibe aldı. Malatya girişinde polis ekipleri traktörü sıkıştırarak durdurmak istedi. Bu sırada sürücü traktörde bulunan av tüfeğini polise doğrultunca, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.
Zanlı hastaneye kaldırılırken, M.G’nin pisikolojik tedavi gördüğü belirtildi. M.G. ilk ifadesinde ‘DEAŞ’lılar annemi babamı kaçıracaklar’ derken, önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, ardından Turgut Özal Tıp Merkezine nakledildi. M.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAELEZIĞ MalatyaKLPolisMalatyaBuZanlıGninMalatya EğitimAraştırma HastanesiTurgutTıp MerkezineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24