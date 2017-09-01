‘Dur’ ihtarına uymayınca polis ayağından vurdu

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - ELEZIĞ\'dan Malatya yönüne gelen 44 KL 774 plakalı traktöre polis ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan traktör sürücüsü M.G. hızlanarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri traktörü takibe aldı. Malatya girişinde polis ekipleri traktörü sıkıştırarak durdurmak istedi. Bu sırada sürücü traktörde bulunan av tüfeğini polise doğrultunca, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.

Zanlı hastaneye kaldırılırken, M.G’nin pisikolojik tedavi gördüğü belirtildi. M.G. ilk ifadesinde ‘DEAŞ’lılar annemi babamı kaçıracaklar’ derken, önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, ardından Turgut Özal Tıp Merkezine nakledildi. M.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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