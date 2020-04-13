Dünyaya yeni bir 'Weasley' geliyor

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Harry Potter filmlerinin 'Ron Weasley'si Rupert Grint'in baba olacağı açıklandı.

Çiftin temsilcilerinden biri yaptığı açıklamada, "Rupert Grint ve Georgia Groome bir bebek beklediklerini duyuruyor ve bu süreçte biraz mahremiyet istiyor" dedi.

31 yaşındaki Grint ve 28 yaşındaki Groome, 2011 yılından bu yana beraber.

Rupert Grint, 30 yaşına girdikten sonra aile kurmak istediğini belirtmişti. Grint, "Yakın zamanda çocuk yapmak istiyorum. Bir oğlum olursa adını Ron koyar mıyım? İyi bir isim ama sanmıyorum" demişti.