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Yaşam

Dünya'ya en benzer gezegen bulundu

Yapılan gözlemler, Gliese 832 yıldız sisteminde yaşam bulundurabileceği düşünülen yeni bir gezegen ortaya çıkardı

27 Haziran 2014 11:11

Gökbilimciler, Dünya'dan sadece 16 ışık yılı mesafede bulunan Gliese 832c adı verilen gezegenin, sistemin 'yaşanabilir bölge' olabileceğini açıklandı.

Dünya'dan 16 ışık yılı uzakta yeni bir "Süper Dünya"  keşfedildi. Atmosfer özellikleriyle son ikiz Gliese 581'i geride bırakan Gliese 832c'nin sıcaklık ve enerji özellikleriyle "Yaşanabilir Alan" olduğunu kaydeden uzmanlar, gezegenin karasal atmosfere sahip olduğunu açıkladı. 
 

Dünya'nın 5 katı


Uluslararası bir astronomi ekibi tarafından yapılan gözlemler, Gliese 832 yıldız sisteminde yaşam bulundurabileceği düşünülen yeni bir gezegen ortaya çıkardı. Dünya'nın en beş katı büyüklüğündeki bir 'süper-Dünya' olan Gliese 832c, yıldızının etrafındaki bir turu 36 günde tamamlıyor. Gliese 832, Güneş'ten daha soğuk ve sönük bir yıldız olmasına rağmen, aradaki az mesafe sayesinde Gliese 832c'ye yeterince aydınlık ve ısı ulaştırabiliyor.
 
Araştırmada yer alan Puerto Rico Üniversitesi'nden Abel Mendez Torres, Gliese 832c'nin bugüne kadar Dünya'ya benzerliğiyle en çok öne çıkan üç gezegenin arasında ilk sırada olduğunu kaydetti.

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