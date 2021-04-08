Dünyanın ilk orman sesleri haritası: Sounds of the Forest

Dünyanın dört bir köşesindeki ormanların sesi, Sounds of the Forest projesiyle kayıt altına alınıyor. Dünyanın ilk orman sesi haritası olan bu proje, Midlands Ulusal Ormanı'nın kalbinde düzenlenen; müzik, sanat ve fikirler aracılığıyla insanların ağaçlarla ve ormanlarla olan bağını kutlamayı amaçlayan Timber Festivali'nin geçen yıl iptal edilmesinin ardından tasarlandı.

Gittikçe büyüyen haritada, şimdiye kadar 50'den fazla ülkeden 550'den fazla ses kaydı toplandı. Yeni çalışmalar için de ilham veren proje kapsamında Erland Cooper, Hinako Omori, Jason Singh gibi müzisyenler, toplanan seslerle farklı işler yaratacak. Bu işlerin Temmuz 2021'de düzenlenecek Timber Festivali'nde sunulması planlanıyor.

Bantmag'dan Duru Uslu'nun haberine göre müzisyenlerden Jason Singh proje için şöyle dedi: "Derin bir belirsizlik içinde yaşadığımız bir dönemdeyiz ama orman bize bağlantı ve umut sunuyor. Bana gerçekten ilham veren şey, projenin küresel anlamda dinleyiciyi bir araya getirmesi ve etrafımızdaki dünyayı düşünme, sorgulama ve tartışma imkânı sunması. Bu temaları Timber 2021'deki performansımda da yansıtmayı umuyorum."

Aynı zamanda tehdit altındaki ekosistemimiz için bir arşiv görevi de görebilecek haritadaki en çok dinlenen sesler şöyle:

– Küçük bir şelale, Sorriest, Norveç

– Chernyaevsky Ormanı, Perm Bölgesi, Rusya

– Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife, İspanya

– Ankasa Ormanı yağmur başlıyor, Gana

– Jaguari Nehri, Sao Paolo, Brezilya

– Lemurlar, Andasibe, Madagaskar

– Yasuna Milli Parkı gece, Andasibe, Madagaskar

– Santangen, Bryne, Norveç

– Sichuan Altın Maymunu, Sichuan, Çin

– Tamin Negara Ulusal Parkı, Malezya

Koleksiyona katkıda bulunmak isteyenler şuradan form doldurarak ses kaydını gönderebilir.