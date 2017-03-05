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Dünyanın ilk akıllı prezervatifi

i-Con isimli prezervatif, cinsel ilişki sırasında birçok veriyi telefona aktarıyor

05 Mart 2017 20:15

British Condoms, i-Con adını verdikleri dünyanın ilk akıllı prezervatifini duyurdu.

i-Con, klasik prezervatiflerden farklı olarak tek seferlik değil de defalarca kullanılabiliyor. Normal kondom gibi kullanılan i-Con'un içinde ufak bir nanoçip bulunyor.

i-Con, Bluetooth ile telefonunuza bağlanarak cinsel ilişki sırasında yaktığınız kalori, birleşme sırasındaki hızınız ve toplam süreniz gibi garip verileri tutarken, vücut ısınızı da loglayarak verilerinizi bulut ortamında saklıyor. 

Tüm penis boyutlarıyla uygun olduğu söylenen i-Con, şu an sadece iOS cihazlarıyla uyumlu. İlerleyen zamanlarda ise Android'le de uyumlu olacağı söyleniyor. i-Con, 60 Sterlin fiyat etiketiyle Birleşik Krallık’ta satışa çıktı. 

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