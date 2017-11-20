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Dünya

Dünyanın en tanınmış seri katili hastanede öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Dünyanın en tanınmış "tarikat lideri ve seri katili" Charles Manson, 83 yaşında öldü

20 Kasım 2017 12:51

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Dünyanın en tanınmış \"tarikat lideri ve seri katili\" Charles Manson, 83 yaşında öldü.
Tarikatına aldığı üyeleri çeşitli uyuşturucularla kontrol altında tutan Charles Manson, kaldırıldığı hastanede öldü. Manson önderliğinde kurulan ve seri katillerden oluşan Manson Ailesi ismindeki tarikat üyeleri, 1969 yılında yedi kişiyi öldürmüştü. Öldürülen kişiler arasında yönetmen Roman Polanski\'nin eşi oyuncu Sharon Tate de bulunurken, cinayetlerin Charles Manson tarafından işlendiği kanıtlanamamıştı. Fakat tarikatının kendi emirleriyle yedi kişiyi öldürmesinin ardından Manson suçlu bulunmuş ve 1971 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD medyasında yayınlanan haberlere göre bu ayın başında hastaneye kaldırılan Manson, 83 yaşında doğal nedenlerden yaşamını yitirdi. (Fotoğraflı)

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