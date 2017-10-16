Dünyanın en pahalı zeytinyağı, Seferihisar'da satıldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Seferihisar Belediyesi, ilçedeki yaşlı zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağıları, müzayedeyle sattı. Teos Antik Kenti\'ndeki 1800 yıllık zeytin ağacından elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, müzayedede 22 bin liraya alıcı buldu.

Seferihisar Belediyesi\'nce yapılan araştırmayla ilçe genelinde, 500 yaş ve üzerinde olan 200 zeytin ağacı tespit edildi. Özel olarak toplanan zeytinler, belediyenin Zeytinyağı Fabrikası\'nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, bu yıl ikinci kez düzenlenen müzayedeyle satıldı. Müzayede öncesinde verilen kokteylde, Kültür Modern Brass Ensemble Grubu, akustik konser verdi. Daha sonra Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, Türk zeytinciliğine 33 yıl emek veren ve uzun yıllar Tariş Tarımsal Satış Kooperatifi Birliği\'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı\'nı yapan Cahit Çetin\'e plaket vererek, teşekkür etti. Etkinlikte Salyangoz Suluboya ve Seferihisar Belediyesi Seferi Ressam resim grupları, atölye çalışmaları gerçekleştirdi ardından müzayedeye geçildi.

Teos Antik Kenti\'nde bulunan 1800 yaşındaki zeytin ağacının gölgesinde düzenlenen müzayedeyi, Münadi Nedim Atilla yönetti. Anıt ağaçlardan hazırlanan zeytinyağılar, yaşları ve asit oranlarına göre, 6\'lı ve 12\'li paketler halinde açık artırmaya sunuldu. Müzayede, koku ve tadım testleriyle başladı. Toplam 137 litre yağ, 49 bin 200 lira karşılığında alıcı buldu. Müzayede sonunda, 1800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, özel şişesinde tek başına satıldı. Özel şişe, Şah Tuğrul İnşaat Şirketi\'nin sahibi Şah Tuğrul tarafından 22 bin liraya satın alındı.

Müzayede sonrası gurur duyduğunu dile getiren Başkan Soyer, \"1800 yıllık bir ağacın önünde böyle bir organizasyonu yapmış olmak çok büyük bir ayrıcalık, çok büyük bir mutluluk. Bugün burada Seferihisar Belediyesi, katılan Seferihisarlılarla birlikte tüm Türkiye\'ye çok önemli bir mesaj verdi. Önünde durduğumuz ağacın heybetini görüyorsunuz. Onun heybetine, görkemine yakışan bir müzayede gerçekleştirdik. Ne yazık ki, doğaya, zeytine, zeytinyağına gereken değeri vermiyoruz. Umarım bu organizasyon vesilesiyle, içinde yaşadığımız bu cennete sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğinin hatırlanmasına katkı vermiş oluruz\" dedi.

Zeytinyağını satın alan iş adamı Şah Tuğrul ise \"Bugün 1800 yaşındaki bir zeytin ağacından elde edilen zeytinyağını almak bana kısmet oldu. Seferihisar Belediyesi\'nin hem zeytinin değerini anlatmak hem de bu ölümsüz ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını sağlamak için yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyorum. Biz de gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık\" diye konuştu.

137 LİTRE ZEYTİNYAĞI SATILDI

İzmir\'de 22 ayrı grup halinde satılan 137 litre zeytinyağı, şu isimler tarafından satın alındı:

\"Şah Tuğrul, Nezih Öztüre, Sönmez Budak, Orhan Yüce, Yahya Koca, Mustafa Karabulut, Ahmet Güney, Sadık Ali Dinç, Süleyman Macar, Veysel Bazan, Sönmez Tezcan, Mehmet Ersay, Hayrettin Ulu, Sercan Ulus, Haydar Işıldak, Sadık Özdemir, Kazım Patlak, Davut Uruz, Hüseyin Enç.\"



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