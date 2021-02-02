Dünyanın en küçük sürüngeni keşfedildi!

Bilim insanları Madagaskar'ın kuzeyindeki yağmur ormanlarında, dünyanın en küçük sürüngeninin keşfedildiğini açıkladı. "Brookesia nana" olarak isimlendirilen canlının boyutu erkeklerinde 1,35 santimetre olurken dişilerinde ise 1,9 santimetre.

Bilim insanları, Madagaskar adasının kuzey bölgelerindeki yağmur ormanlarında bugüne kadar tespit edilmiş en küçük sürüngen keşfedildi.

Bukalemungillerden olan ve "Brookesia nana" olarak adlandırılan canlının neden bu kadar küçük olduğunun bilinemediği belirtildi.

Keşif sırasında bir dişi bir de erkek Brookesia nana keşfedilirken canlıların henüz yavru olabileceği belirtildi. Daha sonra yapılan araştırmada, üreme organlarının gelişmiş olduğu belirtilen canlıların daha fazla büyüyemeyeceği belirtildi.

Vücudunun yarısı kuyruk

Çift olarak yaşadıkları tespit edilen canlılardan erkek Brookesia nana'nın 1,35 santimetrelik boyutuyla dişiden 0,5 santimetre daha kısa olduğu tespit edilirken canlıların kuyruklarının vücutlarının yarısını oluşturdukları tespit edildi.

Araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre küçük bir alanda yaşamaya çalışan hayvanlar, ortama adapte olabilmek için vücutlarını küçültme eğilimine gidebiliyorlar.



Bununla birlikte bu boyutlardaki bukalemunların yaşadığı alanın kısıtlı olmadığını ifade eden bilim insanları, canlılarının boyutlarının çok küçük olmasınının nedeninin tespit edilemeyebileceğini düşünüyorlar.

Çalışmanın başındaki isim Jörn Köhler, nano bukalemunların en yakın akrabası olan Brookesia karchei türünün de aynı adada yaşadığını, bu bukalemunların boyutunun ise nano bukalemunların yaklaşık iki katı olduğunu söylüyor.