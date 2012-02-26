Dünyanın en kısa erkeği Nepalli Dangi

T24 - Nepalli 72 yaşındaki Çandra Bahadur Dangi 54,6 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



Guinness yetkilileri, Dangi'nin dünyanın en kısa erkeği olma unvanına sahip Filipinli Junrey Balaving'den 5,3 santimetre daha kısa olduğunu belirtti.



12 kilogram gelen Dangi aynı zamanda dünyanın en kısa insanı olma özelliği de taşıyor.



12 yaşında öksüz kalan, aile yakınları tarafından fuarlarda "ilginç adam" olarak gösterilen ve önceleri bu şekilde para kazanan Dangi, rekorlar kitabına girmesinin yıllarca çektiği sıkıntıları bir nebze hafiflettiğini belirtti.



Nepal'in başkenti Katmandu'ya 350 kilometre uzaklıktaki yoksul Dang bölgesinde yaşayan ve Guinness'in törenleri çerçevesinde başkente ilk kez gelen Dangi, "yurt dışına gitmeyi ve dünyanın her yerinden insanlarla karşılaşmak istediğini" ifade etti.



Dangi'den önce Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın gelmiş geçmiş en kısa boylu insanı 1997 yılında ölen Hindistanlı Gül Muhammed'di. Muhammed, 57 santimetre boyuyla kitaba girmeyi başarmıştı.



Balaving, geçen Haziran'da 18 yaşını doldurur doldurmaz dünyanın en kısa erkeği olarak rekorlar kitabına girmişti.



Junrey Balaving'den önce de bir Nepalli dünyanın en kısasıydı.