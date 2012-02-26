T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın en kısa erkeği Nepalli Dangi

Dangi'nin dünyanın en kısa erkeği olma unvanına sahip Filipinli Junrey Balaving'den 5,3 santimetre daha kısa olduğunu belirtti.

26 Şubat 2012 16:13

 

T24 - Nepalli 72 yaşındaki Çandra Bahadur Dangi 54,6 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
    

Guinness yetkilileri, Dangi'nin dünyanın en kısa erkeği olma unvanına sahip Filipinli Junrey Balaving'den 5,3 santimetre daha kısa olduğunu belirtti.
    

12 kilogram gelen Dangi aynı zamanda dünyanın en kısa insanı olma özelliği de taşıyor.
    

12 yaşında öksüz kalan, aile yakınları tarafından fuarlarda "ilginç adam" olarak gösterilen ve önceleri bu şekilde para kazanan Dangi, rekorlar kitabına girmesinin yıllarca çektiği sıkıntıları bir nebze hafiflettiğini belirtti.
    

Nepal'in başkenti Katmandu'ya 350 kilometre uzaklıktaki yoksul Dang bölgesinde yaşayan ve Guinness'in törenleri çerçevesinde başkente ilk kez gelen Dangi, "yurt dışına gitmeyi ve dünyanın her yerinden insanlarla karşılaşmak istediğini" ifade etti.
    

Dangi'den önce Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın gelmiş geçmiş en kısa boylu insanı 1997 yılında ölen Hindistanlı Gül Muhammed'di. Muhammed, 57 santimetre boyuyla kitaba girmeyi başarmıştı.
    

Balaving, geçen Haziran'da 18 yaşını doldurur doldurmaz dünyanın en kısa erkeği olarak rekorlar kitabına girmişti.
    

Junrey Balaving'den önce de bir Nepalli dünyanın en kısasıydı.

 

ETİKETLER

NepalDangi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24