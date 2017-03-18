Dünyanın en büyük ekonomilerinde Trump etkisi

Almanya'nın Baden-Baden şehrinde bir araya gelen dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları, toplantı sonucunda yayınladıkları bildiride öncekilerde olduğu gibi serbest ticarete vurgu yapmadı.

Bu duruma ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' diyen korumacılık politikalarının yol açtığı belirtiliyor.

Görüşmeleri takip eden basın mensuplarının haberlerine göre, bildiriye içinde Çin'in de olduğu birçok ülke serbest ticaret vurgusunun konulmasını isterken ABD buna karşı çıktı.

O yüzden maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantıya, delegasyonların bu konuda yaptığı ısrarcı tartışmaların damga vurduğu aktarıldı.

Kanada ve toplantı başkanı Almanya'nın arabulucuğuyla bildiride fikir birliği sağlandı.

Önceki toplantı bildirisinde korumacılığa karşı çıkılması gerektiği maddesi eklenmişken bu bildiride sadece, "Ticaretin ekonomilerimize yaptığı katkıyı güçlendirmek için çalışıyoruz" ibaresi konuldu.

Ticaret konusunda maliye bakanları ve merkez bankası başkanları hayati bir önem taşımazken en azından aynı görüşte olmaları ülkelerin aynı anlayışta buluştuğunu vurguluyor.

Ancak bu toplantıda ticaret konusunda net bir duruş sergilenememesi, bu konunun Temmuz ayında düzenlenecek G20 liderler zirvesine taşınmasına yol açacak.

Financial Times'ın haberine göre özellikle Çin temsilcileri, bildiride korumacılığa karşı bir dil olması yönünde ısrar ederken karşı cephede ABD'ye Japonya destek verdi.

Toplantıda yaşanan atmosfer geçen gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Amerikalı lider Trump arasında yaşanan toplantının da bir yansıması gibiydi.

Trump, Merkel'e Avrupa ile birçok anlaşmada adil bir şekilde davranılmadıklarından ötürü şikayet etti.

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, serbest ticaretin bildiride vurgulanmamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ABD'ye zaman verilmesi gerektiğini söyleyerek şimdi bir cevap almak için ısrar etmenin ters bir cevap alınmasına yol açacağını aktardı.

Tartışmaların odağındaki ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise serbest ticarete inandıklarını ancak bazı anlaşmaları gözden geçirmelerinin gerektiğini söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, açıklığın ticaret için anahtar bir role sahip olduğunu ve istihdamı yok ettiğine dair bir veri olmadığını söyledi.