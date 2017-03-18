T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Dünyanın en büyük ekonomilerinde Trump etkisi

ABD Başkanı Trump'ın 'Önce Amerika' diyen korumacı politikaları dünya ekonomisinde yansımalarını bulmaya başladı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanlarının bir araya geldiği G20 zirvesinin bildirisinde serbest ticaret vurgusu yapılmadı.

18 Mart 2017 23:30

Almanya'nın Baden-Baden şehrinde bir araya gelen dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları, toplantı sonucunda yayınladıkları bildiride öncekilerde olduğu gibi serbest ticarete vurgu yapmadı.

Bu duruma ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' diyen korumacılık politikalarının yol açtığı belirtiliyor.

Görüşmeleri takip eden basın mensuplarının haberlerine göre, bildiriye içinde Çin'in de olduğu birçok ülke serbest ticaret vurgusunun konulmasını isterken ABD buna karşı çıktı.

O yüzden maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantıya, delegasyonların bu konuda yaptığı ısrarcı tartışmaların damga vurduğu aktarıldı.

Kanada ve toplantı başkanı Almanya'nın arabulucuğuyla bildiride fikir birliği sağlandı.

Önceki toplantı bildirisinde korumacılığa karşı çıkılması gerektiği maddesi eklenmişken bu bildiride sadece, "Ticaretin ekonomilerimize yaptığı katkıyı güçlendirmek için çalışıyoruz" ibaresi konuldu.

Ticaret konusunda maliye bakanları ve merkez bankası başkanları hayati bir önem taşımazken en azından aynı görüşte olmaları ülkelerin aynı anlayışta buluştuğunu vurguluyor.

Ancak bu toplantıda ticaret konusunda net bir duruş sergilenememesi, bu konunun Temmuz ayında düzenlenecek G20 liderler zirvesine taşınmasına yol açacak.

Financial Times'ın haberine göre özellikle Çin temsilcileri, bildiride korumacılığa karşı bir dil olması yönünde ısrar ederken karşı cephede ABD'ye Japonya destek verdi.

Toplantıda yaşanan atmosfer geçen gün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Amerikalı lider Trump arasında yaşanan toplantının da bir yansıması gibiydi.

Trump, Merkel'e Avrupa ile birçok anlaşmada adil bir şekilde davranılmadıklarından ötürü şikayet etti.

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, serbest ticaretin bildiride vurgulanmamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ABD'ye zaman verilmesi gerektiğini söyleyerek şimdi bir cevap almak için ısrar etmenin ters bir cevap alınmasına yol açacağını aktardı.

Tartışmaların odağındaki ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise serbest ticarete inandıklarını ancak bazı anlaşmaları gözden geçirmelerinin gerektiğini söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, açıklığın ticaret için anahtar bir role sahip olduğunu ve istihdamı yok ettiğine dair bir veri olmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkanı TrumpAmerikaDünyanınG20Baden-BadenABD Başkanı Donald TrumpABDAlmanyaTemmuzTimesABD JaponyaAlmanya Başbakanı Angela MerkelAmerikalıTrumpMerkel AvrupaMaliye Bakanı Michel SapinMaliye Bakanı Philip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24