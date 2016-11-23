Dünyadan ilginç ulaşım haberleri

BBC Autos editörleri her hafta dünyanın birçok bölgesinden ulaşımla ilgili ilginç haberler derliyor.

Geçen hafta dünyadaki ulaşım sorunlarına yaratıcı çözümler sunan haberler öne çıktı. Bu çözüm önerilerinin bazıları zeki ve yaratıcı iken, bazıları da yolcuların şikâyet ve alaylarına konu olacak türden.

Biraz tasarruf, biraz da müşteriden daha fazla para alma çabasıyla Amerikan United Airlines havayolu firması yolcuların el bagajını sınırlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor. Buna göre, ucuz biletli yolcuların ücretsiz el bagajı hakkı, koltuk altına sığacak bir çantayla sınırlı olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak bu uygulama bu yolcuların 'air miles' biriktirmesine de son verecek. Yolcular önceden koltuklarını seçemeyecek, uçuş günü kendileri için belirlenen yerlere oturacak.

Bu girişimler sadece United Airlines'a özgü değil. Havayolu şirketleri yakıt giderlerinden tasarruf etmek için kargo yükünü azaltmak istiyor. Öyle ki Samoa Havayolları kilolu yolcular için 'şişmanlık vergisi' uygulamaya başladı.

Bu yılki uluslararası James Dyson icat ödülü kâğıt bisiklet kaskına verildi. Katlanabilir ve geri dönüşümlü bu kask bisiklet paylaşanlar için tasarlandı. 5 dolardan satılan kasklar kafayı koruma konusunda da etkili bulundu.

EcoHelmet adıyla satılan kaskın tasarımcısı Isis Shiffer'e 2017'de New York City'de piyasaya sürülmek üzere bu kaskları planlaması için 30 bin sterlin verilecek.

Japonya'nın Fukuoka kentinde yoğun trafik akışı olan bir yolda oluşan göçüğün tamiri bir hafta içinde yapıldı.

Dişlere zarar veren asitli içecekler aynı zamanda pas temizlemek için de kullanılıyor. Letonyalı bir dede arabasındaki pası gidermek için Coca-Cola dolu bir havuza sürdü. Havuzu doldurmak için 6000 adet iki litrelik Cola şişesi kullandı ve 40 kg kabartma tozu dökerek kimyasal bir reaksiyon oluşmasını ve böylece pası temizlemeyi amaçladı.

Fakat 73 yaşındaki dede, Audi marka arabasına binip havuza doğru sürerken arabanın önünü çarptı. Daily Mail gazetesinde çıkan habere göre, araçta meydana gelen hasar arabadaki pas giderme oranından çok daha büyük oldu.

New York City'de metro trenleri bu yıl 40'dan fazla insanın ölümüne neden oldu. Metropolitan Ulaşım İdaresi (MTA) yetkilileri istasyonlarda platform ile tren arasına güvenlik bariyerleri koymayı düşünüyor. Paris, Tokyo, Londra gibi birçok şehirde bu güvenlik tedbirine sıkça başvuruluyor.