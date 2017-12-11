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Dünya
Deutsche Welle

Dünyada silah satışı 2010'dan sonra ilk kez arttı

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin 2016'da gerçekleştirdiği silah ve askeri hizmet satışının 374.8 milyar dolara ulaştığı açıklandı

11 Aralık 2017 17:17

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından 2002'den beri her sene açıklanan rapora göre, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi 2016 yılında 374.8 milyar dolarlık silah, askeri ekipman ve hizmet satışı yaptı.

Şirketler, 2010'dan beri ilk kez, bir önceki yıla kıyasla satışlarını artırdı. Satışların 2015 yılına göre yüzde 1,9'luk, 2002'ye kıyasla ise yüzde 38'lik bir artış gösterdiği belirtildi.

SIPRI'nin raporuna göre, en fazla silah ve askeri hizmet satan ülkelerin başında, ilk 100'de 38 şirketi yer alan ABD bulunuyor.

ABD'li şirketlerin küresel çaptaki silah satışlarındaki payının yüzde 57,9 olduğu belirtildi. Buna göre ABD'li silah şirketlerin satışları 2016'da yüzde 4'lük artış kaydederek 217.2 milyar dolara ulaştı. En fazla satış yapan ABD'li şirketin, dünyanın da en büyük silah şirketi konumundaki Lockheed Martin olduğu belirtildi.

Avrupa'da liste başı İngiltere

SIPRI'nin araştırmmalarına göre, Batı Avrupa ülkelerindeki şirketlerin 2016 yılındaki silah ve askeri hizmet satışları ise 2015'e kıyasla büyük bir değişiklik göstermedi. 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,2 oranında bir artışla 91.6 milyar dolarlık satış yapıldığı bilgisi verildi.

Avrupa'da en fazla silah satışı yapanların başında ise İngiliz şirketler yer alıyor. İlk 100 listesindeki sekiz İngiliz şirketin, 2016 yılında yüzde 2'lik bir artışla 36.1 milyar dolarlık satış yaptığı bildirildi.

Avrupa'da, Fransız ve İtalyan silah şirketlerinin satışlarında düşüşler olduğu belirtilirken, Alman şirketlerinin ise satışlarını 2016 yılında artırdığı bilgisi verildi. Rapora göre, Krauss-Mafei Wagmann ve Rheinmetall şirketlerinin özellikle de Avrupa içi, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'da satışlar yaptığı belirtildi.

SIPRI'nin verilerine göre, Rus şirketlerindeki büyüme ise yavaşladı. Bunda, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar, petrol fiyatları ve ekonomik sıkıntıların etkili olduğu belirtildi. İlk 100'de yer alan 10 Rus silah şirketinin 2016'da 26.6 milyar dolarlık satış yaptığı ifade edildi.

Türkiye'deki şirketler de satışlarını artırdı

SIPRI, 2016 yılında Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'deki büyük savunma sanayisi şirketlerinin küresel çaptaki satışlarında da artış olduğuna dikkat çekti.

SIPRI’nin verilerine göre, Türk şirketlerin satışlarında yüzde 27.6, Güney Koreli şirketlerin satışlarında yüzde 20.6 artış kaydedildi. Brezilyalı şirketler ise satışlarını yüzde 10.8 artırdı.

AFP/epd,GA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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