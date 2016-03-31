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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid hayatını kaybetti

Dünyanın en önde gelen mimarlarından Zaha Hadid 65 yaşında Miami'de hayatını kaybetti. Londra’daki bürosundan yapılan açıklamada Zaha Hadid’in kalp krizi sonucunda yaşama veda ettiği belirtildi.

31 Mart 2016 22:53


Irak ve İngiltere vatandaşı olan Zaha Hadid, dünyanın en başarılı mimarları arasında gösteriliyordu. Londra'daki Olimpik Yüzme Stadyumu, Roma'daki Modern Sanat Müzesi, Cincinnati'deki Rosenthal Çağdaş Sanat Merkezi, Pekin'deki Galaxy Soho adlı futurist yerleşim ve alışveriş merkezi, Hongkong’daki Jockey Club Innovation Tower, Bakü’deki Haydar Aliyev Merkezi başarılı mimarın tasarladığı binalar arasında.

Zaha Hadid mimarlıktaki geleneksel kalıpları yıkmasıyla biliniyor. Hadid, 2004 yılında mimarlığın Nobel ödülü sayılan Pritzker Ödülü'nü kazanan ilk kadın olmuştu. 2009 yılında da Japon Praemium Imperiale Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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