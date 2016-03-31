Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid hayatını kaybetti



Irak ve İngiltere vatandaşı olan Zaha Hadid, dünyanın en başarılı mimarları arasında gösteriliyordu. Londra'daki Olimpik Yüzme Stadyumu, Roma'daki Modern Sanat Müzesi, Cincinnati'deki Rosenthal Çağdaş Sanat Merkezi, Pekin'deki Galaxy Soho adlı futurist yerleşim ve alışveriş merkezi, Hongkong’daki Jockey Club Innovation Tower, Bakü’deki Haydar Aliyev Merkezi başarılı mimarın tasarladığı binalar arasında.

Zaha Hadid mimarlıktaki geleneksel kalıpları yıkmasıyla biliniyor. Hadid, 2004 yılında mimarlığın Nobel ödülü sayılan Pritzker Ödülü'nü kazanan ilk kadın olmuştu. 2009 yılında da Japon Praemium Imperiale Ödülü'ne layık görülmüştü.