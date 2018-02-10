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Dünya

Dünyaca ünlü firma Türkiye'yi haritadan sildi

Yayınlanan haritadaki hatadan dolayı firma özür diledi

10 Şubat 2018 14:33

Alman lastik firması Continental'in internet sitesinde de yer alan reklam filminde görünen haritada Türkiye'ye yer verilmedi.

Türkiye'nin sınırlarının büyük bir bölümünün kaldırılıp, tüm bölgenin deniz olarak gösterildiği reklamda, yayınlanan haritadaki hatadan dolayı firma özür diledi.

Harita üzerinde Powertrain'in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise tartışılan harita görünüyor.

Continental özür diledi 

Continental'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

​"Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz."

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