Dünya yazarı Aktaş'tan Merkez Bankası'nın PPK metnindeki 'kur artışı' ifadesine tepki: Enflasyona etkisi hesaba katılsa faiz indirimine karşı bir direnç görürdük

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan kasım ayı enflasyon yükselişinde döviz kurlarındaki yükselişin etkili olduğu ifadesini değerlendirdi.

Aktaş, doların kasım ayında yüzde 15 artığını hatırlatarak "Aralıkta kasıma göre oluşacak artış ise en az yüzde 38 olacak, belki yüzde 40’ı bulacak. Merak ediyoruz; yüzde 15 kur artışı fiyatların yükselmesinde önemli bir rol oynamışsa, yüzde 40’ı bulacak bir artış fiyatları ne yapar, ne yapıyordur; Merkez Bankası acaba bunu düşünüyor, hesaba katıyor mu? Tabii ki katmıyor. Öyle olsa dün faiz indirimi kararına karşı bir direnç görürdük" dedi.

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