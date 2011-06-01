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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Cep telefonu kullanımı beyin kanseri yapabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kanser Araştırmaları Kurumu, cep telefonu kullanımının beyin kanseri yapabileceğini bildirdi.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kanser Araştırmaları Kurumu, cep telefonu kullanımının beyin kanseri yapabileceğini bildirdi.



Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin himayesinde Fransa'da yapılan toplantıdan sonra açıklama yapan çalışma grubunun başkanı Jonathan Samet, "toplanmaya devam eden kanıtların cep telefonunun şüpheli kanser yapıcı sınıflamasına alınması gerektiğini gösterdiğini" belirtti.

14 ülkeden 31 kanser uzmanının yaptığı toplantıdan sonra konuşan Samet, bu sınıflandırmanın cep telefonunun kanser yapma riski olduğu ve kanser riski ile cep telefonu arasındaki ilişkinin yakından izlenmesi gerektiği anlamına geldiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cep telefonunun beyin kanseri yapabileceğine ilişkin yeni bulgulara erişildiğini Londra'dan da bildirdi.

DSÖ Kanser Araştırmaları Kurumu'na (IARC) göre, "mümkünse cep telefonundan uzak durmak, kullanmamak en iyisi."

DSÖ kanser yapıcı maddeler için 5 sınıflandırma yapıyor.

Grup 1'de kanser yapanlar, Grup 2a'da muhtemel kanserojenler, Grup 2b'de olası kanserojenler, Grup 3'te kansere neden olmayanlar ve Grup 4'te henüz sınıflandırılmayanlar yer alıyor.


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