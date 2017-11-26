Dünya lezzetleri Esenler’de ikram edildi

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediyesi, Mobil İkram Karavanı\'nda çeşitli ülkelerden gelen misafir öğrenciler tarafından yapılan dünya lezzetlerini Esenler halkına sundu.Yöresel tatlıların tadına bakmak isteyen vatandaşlar da Esenler Dörtyol Meydanı’nı doldurdu.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Türkiye\'de bulunan üniversiteli misafir kız öğrencilerin kurdukları Sefire-i Alem Derneği ile birlikte ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, kültür alış-verişine katkı sunmak amacıyla dünya lezzetlerinden çeşitli örnekleri Esenler halkı ile buluşturdu. Her hafta sonu Esenler Dörtyol Meydanı\'nda farklı ülkelerin milli tatlı ve çayları Esenler halkına ikram ediliyor.

Bu hafta sonu da Trileçe, Gorzni Hovlv Çeçen Tatlısı, Şam Tatlısı, Gürcü Tatlısı, Jelebi Hint Tatlısı, Güney Afrika Tatlısı ve Baklava ile birlikte çeşitli ülkelerden çaylar, Esenler Dörtyol Meydanı\'nda misafir kız öğrenciler tarafından Mobil İkram Karavanı\'nda hazırlanıp yöresel giysileri eşliğinde Esenler halkına sunuldu.

Tatlıları halka ikram eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,” Dünyanın her tarafında yaşayan insanlarımız aslında aynı şeyleri yiyorlar. Aynı kültürle, aynı sanatla besleniyorlar. Yani bugün dünyada önümüze örülmek istenen duvarların anlamsızlığını kültür ve sanat çok iyi şekilde anlatıyor. Yemek de bunu ifade eden en önemli kültürlerden biri. Biz de o kültürü tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

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