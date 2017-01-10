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Deutsche Welle

Dünya Kupası 48 takımla oynanacak

FIFA Konseyi, Dünya Kupası’nın 2026 yılından itibaren 48 ülkeyle oynanmasını oybirliğiyle onayladı. FIFA değişikliği Twitter'dan duyurdu.

10 Ocak 2017 18:14

Dünya futbolunun yönetim organı, salı günü Twitter’dan yaptığı bir açıklamayla, Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA Konseyi’nin Dünya Kupası’nın 2026’dan itibaren 32 yerine 48 takıma çıkarılmasını oybirliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

64 yerine 80 maç

Turnuvanın ilk aşaması 16’şar takımlı üç grupta oynanacak. Hali hazırda dörder ülke sekiz grupta mücadele ediyor.

Böylece oynanacak maç sayısı 64’ten 80’e çıkacak. FIFA bu durumda televizyon yayın hakları ve bilet satışlarından elde edilecek gelirde de önemli bir artış bekliyor.

Görevden alınan Sepp Blatter’in yerine şubat ayında göreve gelen Infantino, turnuvayı genişletme sözünü seçim kampanyası sırasında vermişti.

Turnuvayı genişletme planı özellikle Dünya Kupası finallerine katılma şansı düşük olan FIFA üyesi birçok ülke federasyonu tarafından olumlu karşılanırken Almanya gibi önemli futbol ülkeleri arasında rağbet görmemişti. Özellikle futbolcuların yükünün artacağı ve futbol kalitesinde düşüşe neden olabileceği eleştirileri yapılmıştı.

2018 ve 2022'deki turnuvalar 32’şer ülkeyle oynanacak. Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı. İlk Dünya Kupası 1930’da 13 ülkeyle yapılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SID, UÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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