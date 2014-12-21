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Spor
Deutsche Welle

Dünya Kulüpler Kupası Real Madrid’in

İspanyol temsilcisi, Toni Kroos’un etkili bir futbol sergilediği final maçında Arjantin ekibi San Lorenzo'yu 2-0 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

21 Aralık 2014 04:12


Real Madrid, Alman milli oyuncusu Toni Kroos’un etkili futbolunun da katkısıyla tarihinde ilk kez Dünya Kulüpler Kupası’nın sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Fas’ın Marakeş kentindeki 2014 FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Arjantin ekibi, Libertodores Kupası sahibi San Lorenzo’yu 2-0 yenerek kupanın geçen yılki son şampiyonu Bayern Münih’in ardından mutlu sona ulaşan takım oldu.

Dünya Şampiyonu unvanlı Kroos, Sergio Ramos’un kafa vuruşuyla kaydettiği golün korner vuruşundan ortasını yaparken (37.) Gareth Bale’in attığı (51.) ikinci golün hazırlanmasında da etkili oldu. Galli futbolcunun vuruşunda Lorenzo kalecisi Sebastian Torrico'nun müdahalesi yeterli olmadı.

Kroos’un ikinci şampiyonluğu

Geçen yıl aynı kupada Bayern Münih formasıyla Raja Casablanca karşısında yine şampiyonluk sevinci yaşayan Toni Kroos ilk 11’deki görevini başarıyla yerine getirdi. Bir başka Alman yıldız Sami Khedira ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Kupanın üçüncüsü Meksika’dan Cruz Azul takımını penaltı atışları sonrası 4-2 yenen Yeni Zelanda’nın Auckland City takımı oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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