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Ekonomi

Dünya Kadınlar Günü'nde kadına "bir gün fazla izin" kampanyası

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Dünya’da Çalışan Emekçi Kadın Bayramı olarak kutlanan 8 Mart’ta Tudors Gömlek Krallığı kadın çalışanlarına bu yıl için fazladan bir gün izin hakkı vererek yeni bir kampanya başlattı

28 Şubat 2018 17:04

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Dünya’da Çalışan Emekçi Kadın Bayramı olarak kutlanan 8 Mart’ta Tudors Gömlek Krallığı kadın çalışanlarına bu yıl için fazladan bir gün izin hakkı vererek yeni bir kampanya başlattı.

Çalışanlarının yüzde 40’ı kadınlardan oluşan ve pozitif ayrımcılığı kadın çalışanlardan yana kullanan Tudors Gömlek Krallığı, bir erkek markası olarak yine bir ilke imza atıyor.

Altı yılda, 16 ülkede 220 noktada açtığı mağazalarla hızlı ve sürdürülebilir şekilde büyüyen Tudors Gömlek, Kadına Şiddet için başlattığı farkındalık projesinden sonra yine kadın çalışanları için yılda bir gün fazla izin hakkı vererek bu özel günü çalışanlarıyla kutluyor.

Çalışanlarımız önceliğimiz diyen Tudors Gömlek CEO’su Yaşar Ayaydın yaptığı açıklamada, “Kurulduğumuz günden beri yaptığımız tüm projelerimizde çalışanlarımızı birer gönüllü elçimiz olarak gördük. Onlar markamızı bugünlere getirmemizi sağlayan en önemli paydaşlarımız. Yarattığımız istihdamda önemsediğimiz başlıca konu, kadın çalışanlarımızın yüksekliği olmuştur.8 Mart’ta bu nedenle farklı bir projeye imza atmak ve kadın çalışanlarımıza onları önemsediğimizi bir de bu şekilde hissettirmek istedik. Marka değerimizi yaratan tüm çalışanlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor ve bu kampanyanın ülke genelinde diğer markalara da örnek olmasını diliyorum” dedi. (Fotoğraflı)

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