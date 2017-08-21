Dünya Güreş Şampiyonası

98 kiloda Başköy, ABD'li rakibine yenildi
PARİS, (DHA)--Dünya Şampiyonası'nda 98 kiloda mücadele eden Greko-Romencimiz Fatih Başköy ilk maçında karşılaştığı ABD'li rakibi Tracy Gangelo Hancock'a 3-0 yenildi
21 Ağustos 2017 16:31
98 kiloda Başköy, ABD\'li rakibine yenildi
PARİS, (DHA)--Dünya Şampiyonası\'nda 98 kiloda mücadele eden Greko-Romencimiz Fatih Başköy ilk maçında karşılaştığı ABD\'li rakibi Tracy Gangelo Hancock\'a 3-0 yenildi.
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