T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Güreş Şampiyonası

98 kiloda Başköy, ABD'li rakibine yenildi PARİS, (DHA)--Dünya Şampiyonası'nda 98 kiloda mücadele eden Greko-Romencimiz Fatih Başköy ilk maçında karşılaştığı ABD'li rakibi Tracy Gangelo Hancock'a 3-0 yenildi

21 Ağustos 2017 16:31

98 kiloda Başköy, ABD\'li rakibine yenildi

PARİS, (DHA)--Dünya Şampiyonası\'nda 98 kiloda mücadele eden Greko-Romencimiz Fatih Başköy ilk maçında karşılaştığı ABD\'li rakibi Tracy Gangelo Hancock\'a 3-0 yenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başköy ABDDHADünyaGrekoRomencimiz Fatih BaşköyABDTracy Gangelo Hancock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24