Dünya gıda fiyatları 7 yılın zirvesinde

Dünya gıda fiyatları, Nisan ayında art arda 11. ayda da artışını sürdürerek, Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, Mart revize 118.9 seviyesinden Nisan ayında 120.9'a çıktı.

Mart ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 118.5 olarak açıklanmıştı. FAO, yeni tahminlerin önümüzdeki sezon hem küresel buğday hem de mısır üretiminde büyümeye işaret ettiğini açıkladı.