Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 35 milyonu geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 35 milyon 37 bin 210'a ulaştı.
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 578 bin 436 kişi Covid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 547 bin 413), Brezilya (4 milyon 888 bin 926), Rusya (1 milyon 204 bin 502), Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564), İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689), Meksika (753 bin 90), Güney Afrika (677 bin 833) ve Fransa (606 bin 625) oldu.
Türkiye'de de hasta sayısı 323 bin 14'e ulaştı.