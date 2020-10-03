T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 35 milyonu geçti

03 Ekim 2020 22:21

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçti.

ETİKETLER

Koronavirüsdünyada Koronavirüsdünyada Covid-19vaka sayısıdünya geneli vaka sayısıCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24