Dünya daha az ısınıyor

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'den bir grup uluslararası bilim insanının küresel ısınmayla ilgili yaptığı araştırma 'Natura Geoscience" dergisinde yayımlandı. Araştırmanın sonuçları, küresel ısınmanın şimdiye kadar tahmin edilenden daha yavaş olacağını gösteriyor.

Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasındaki sıcaklık değerlerini hesaplamak için atmosferdeki karbonmonoksit gazı ölçümlerinden yararlandı.

Ölçümlere göre, hava kirliliğinin bugünkü şartlarda devam etmesi halinde, bu yüzyılın ortasında atmosferdeki karbonmonoksit gazı oranı, sanayi devrimi öncesinin iki katı olacak. Bu da önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında sıcaklık değerlerinin 0.9 ile 2 derece arasında artacağı anlamına geliyor.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, 2007 yılında yapılan bir araştırma, önümüzdeki 50 yıl içinde küresel ısınmanın 1 ile 3 derece arasında gerçekleşeceğini varsayıyordu.

BM İklim Değişikliği Konferansı'nda ülkeler, küresel ısınmanın önümüzdeki 50 yıl içinde en fazla 2 derece artabileceği konusunda görür birliğine varmıştı.

'Natura Geosience'da yayımlanan araştırmanın yazarlarından Alexander Otto, elde ettikleri verilerin, politikacıların küresel ısınma konusunda rehavete kapılmalarına neden olabileceği endişesini taşıdıklarını da söyledi.