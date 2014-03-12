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Dünya Berkin'in cenazesine ne dedi?

AFP, 'Berkin Elvan'ın hikayesini haziran ayındaki gösterilerde polisin aşırı sert taktiklerinin bir sembolü olarak niteledi

12 Mart 2014 19:19

Berkin Elvan'ın cenazesi için İstanbul'da yüz binlerce kişi toplanırken yabancı basın kuruluşları da bu büyük kalabalığa kayıtsız kalmadı. Radikal’de yer alan habere göre dış basın, İstanbul'da cenaze için toplanan kalabalığa vurgu yaptı.

Associated Press ajansı, Berkin'in cenazesi için toplanan binlerce kişinin "Berkin Elvan ölümsüzdür" "Hükümet istifa" sloganları attığını, bazı göstericilerin de iktidar partisinin bürolarını taşladığını yazdı. Ajans, göstericilerin öfkesinin doğrudan Erdoğan'a yönelik olduğunu çünkü Erdoğan'ın zaman zaman sert polis müdahalesini övdüğünü aktardı.

AFP de on binlerce kişinin Berkin'in cenazesi için sokaklara aktığını söyledi. Dün gece sokaklarda yaşanan olaylara vurgu yapan ajans, Berkin Elvan'ın hikayesinin haziran ayındaki gösterilerde polisin aşırı sert taktiklerinin bir sembolü olduğunu söyledi.

Reuters da Berkin Elvan'ın cenazesi için İstanbul'da toplanan on binlerce kişinin hükümet karşıtı sloganlar attığını söyledi. Ajans, cenaze töreninin birçok büyük televizyon kanalından canlı olarak verildiğine de dikkat çekti. Reuters ayrıca Berkin Elvan'ın ölümünün, geçtiğimiz haziran ayından bu yana en geniş kapsamlı sokak gösterilerini tetiklediğini yazdı.

CNN, binlerce öfkeli kişinin polisin biber gazı yüzünden ölen genç çocuğun cenazesi için toplandığını bildirdi.

Binlerce insanın sokaklara döküldüğüne dikkat çeken BBC de "Kalabalıklar 'Berkin daha 15'indeydi' diye sloganlar atıyor" şeklinde duyurdu.

İngiliz Guardian gazetesi ise "15 yaşındaki Berkin Elvan'ın, polisin attığı gaz fişeği yüzünden yaralanmasının üzerinden 9 ay geçtikten sonra gelen ölümü, binlerce kişiyi sokaklara döktü" diye yazdı.

Fransız Le Monde gazetesi ise Ankara'da polis Berkin Elvan için toplanan göstericilere müdahale ederken İstanbul'da on binlerce kişinin öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başladığını duyurdu. Gazete, internet sitesindeki haberinde Berkin'in sembol haline geldiğini yazdı ve gazetenin İstanbul muhabirinin havadan çektiği kareyle İstanbul'daki kalabalığa dikkat çekti.

 

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