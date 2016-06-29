T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünya basını Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısını acil koduyla geçti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberde iki intihar bombacısının kendilerini patlattığı bilgisine yer verdi

29 Haziran 2016 02:56

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı terör saldırısı, dünya basınında geniş yer buldu.

Reuters ve Associated Press gibi uluslararası ajanslar gelişmeleri flaş başlığıyla dünyaya duyurdu.

Reuters terer saldırısını “İstanbul’un ana havalimanında patlamalar yaşandı” ifadesiyle geçti.
  
Associated Press ise haberinde, “çok sayıda yaralı olduğu” bilgisi verildi.

 

BBC: Türkiye'de karışıklık

 

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türkiye’de karışıklık: İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen saldırıda en az 10 kişi öldü” başlığıyla duyurdu.

Haberde, iki intihar bombacısının kendilerini patlattığı bilgisi yer aldı.

Daily Mail

Birçok yaralanmanın olduğu patlamada iki patlama ve silah sesleri duyuldu.

Görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Daily Mail, havalimanın iki ayrı bölgesinde paylamaların gerçekleştiğini duyurdu.

CNN

Amerikan haber kanalı CNN, canlı yayınla verdiği haberinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sabiha Gökçen Havaalanında gerçekleştirilen saldırıya yer vererek ya IŞİD'i işaret etti.

Türkiye’nin ulusal ekonomik dinamiklerinden olan turizm sektörünün gerçekleştirilen bu saldırıdan kısa vadede etkileneceği vurgulandı.

The Guardian

Türkiye’nin en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Ayrıca geçmiş saldırılara atıf yapılan haberde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına yer verdi.

The New York Times

Amerika’nın önde gelen haber kanalı New York Times havaalanı saldırısını son dakika olarak duyurdu ve Türkiye’deki sosyal medya hesaplarını kaynak olarak gösterdi.

ETİKETLER

dünya basınıistanbulatatürk havalimanıterör saldırısı

İlgili Haberler

Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba terörü; 42 ölü, en az 239 kişi yaralandı!

Emniyet kaynakları, saldırının IŞİD bağlantılı olduğunu ifade etti

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi!

Havalimanı'nda iki adet patlama meydana gelmişti

Facebook, Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıdan sonra ‘Güvende misin’ butonunu açtı

Sosyal paylaşım sitesi, Ankara saldırısı için de aynısını uygulamıştı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24