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Düğüne gideceklerdi karakola gittiler

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ  Ortaköy'de düğün salonuna  gitmek için yola çıkan gelin aracına, başka bir otomobil çarptı

13 Mayıs 2018 17:17

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ  Ortaköy\'de düğün salonuna  gitmek için yola çıkan gelin aracına, başka bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile gelin arabasında bulunanlar arasında yumruklu kavga çıktı. Düğün aracından inen gelin ve damat polis aracına bindi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 
Olay Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin arabasına, aynı yönde giden bir otomobil çarparak kazaya neden oldu. 

KAVGAYA TUTUŞTULAR
Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile gelin aracındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Her iki aracın sürücüsünün kavgasını çevredekiler araya girmeden izledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışanlar güçlükle sakinleştirildi. Kazaya neden olan sürücü ise yerde sinir krizleri geçirdi.  Polis ekipleri tarafından kelepçe takılan bu sürücü, karakola götürüldü.

DÜĞÜNE GİDECEKLERDİ KARAKOLA GİTTİLER

En mutlu günleri adeta kabusa dönen gelin ve damat uzun süre kendine gelemedi.  Gelin ve damat bir süre sonra polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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