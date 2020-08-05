DSP'nin kurucularından iş insanı Murtaza Çelikel toprağa verildi

Demokratik Sol Parti'nin kurucularından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi ve iş insanı Murtaza Çelikel toprağa verildi.

İstanbul-Levent’te bulunan Afet Yolal Camii’nde yapılan cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Çelikel’in naaşı, cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu Prof. Dr. Aysel Çelikel’e taziyelerini iletti.

Cenaze törenine törene katılanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri Zeynel Emre, Yüksel Mansur Kılınç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yer aldı.

Murtaza Çelik kimdir?

1931 yılında Konya Ereğli'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ereğli'de ve Konya Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.



Sedat Simavi’nin önerisiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi talebeliği sırasında, Gazetecilik Enstitüsü Talebe Cemiyeti Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Talebe Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.



Çeşitli sanayi şirketlerinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. İstanbul Belediye Meclis Üyeliği ve uzun süre İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Meclis Başkan Vekilliği yaptı.

Kendi şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyordu.



Ayrıca Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi mütevelli heyet üyeliği, Konya Sanayici İşadamları Derneği (KONSİAD), Ereğli Sanayi İşadamları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türk Tarih Vakfı kurucu üyesi ve Ülke Politikaları Vakfı Onursal Başkanıydı.

DSP'nin 1 numaralı kurucusu

Bir dönem gazetecilik de yapan Çelikel, Yeni Konya Gazetesi’nde mesleğe başladı. Üniversite öğrenciliği sırasında gazeteciliği sırasıyla Yeni Sabah, Vatan, Tan Gazetesi’nde sürdürdü. Daha sonra Erol Simavi ile ortaklığı süresince Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Hürriyet Gazetesi’nin satın aldığı Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bülent Ecevit’in çıkardığı Arayış Dergisi’nin kuruluşunda bulundu. Demokratik Sol Parti’nin 1 numaralı Kurucusu oldu ve Genel Başkan Yardımcılığını yaptı.

Prof. Dr. Aysel Çelikel ile evli, iki çocuk sahibiydi.

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