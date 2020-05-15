DSÖ: Koronavirüs'ü kontrol altına almamız 5 yılı bulabilir

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) kontrol altına almanın 5 yıl kadar sürebileceğini ifade etti.

Financial Times webinarında konuşan Swaminathan, salgının geleceğini tahmin edebilecek bir "kristal küre olmadığını" söyledi. Tecrübeli bilim insanı, "Bu şeyi kontrol altına almak için 4-5 yıllık bir süreçle karşı karşıya olabiliriz" dedi.

Dünyanın en iyi bilim insanları bir aşı üretme çabasında olsa da "bunun biraz daha süre alacağını" belirten Swaminathan, olası bir aşının dağıtımı konusunda da birçok soru işareti olduğuna dikkat çekti. Swaminathan, virüsün mutasyon geçirmesi durumunda aşının etkisiz olacağını da vurguladı.

Swaminathan, ABD gibi ülkelerde krizin ekonomik etkilerinin hissedilmesi sonucunda kısıtlamaların hafifletilmeye başlatıldığını hatırlatarak, pandeminin "potansiyel olarak kötüleşme ihtimali" olduğunu da söyledi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini geçti. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 302 bini aştı.