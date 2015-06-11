'Dracula' öldü



1946’dan itibaren birçok televizyon ve sinema yapımında ufak roller üstlenen Sir Christopher Lee adını geniş kitlelere ilk olarak 1957 yapımı “Frankenstein'ın Laneti” filmi ile duyurdu. 20. yüzyılın ortasından itibaren korku filmlerinin en önde gelen adreslerinden biri sayılan Hammer Stüdyosu için oynadığı ikinci film olan “Dracula” ise Lee’yi dünyaca tanınan bir isim yaptı. Unutulmaz Kont Drakula karakterini birçok devam filminde de canlandıran aktör, 1973’te korku filmlerinin “Yurttaş Kane”i olarak da tanımlanan “Gizemli Ada”daki rolü ile tekrar büyük başarı kazandı. Lee, 1974 yılında da üvey kuzeni Ian Fleming'in senaryosunu yazdığı “Altın Tabancalı Adam” filminde James Bond’un karşısına çıkmış ve bu rolü Bond filmlerindeki en iyi kötü adam performanslarından biri olarak gösterilmişti.

Saruman ve Kont Dooku ile yeniden ünlendi

Genç kuşaklar ise ünlü aktörü “Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit” üçlemelerindeki Saruman karakteri ve 2002 ile 2005’te sinemalara gelen “Yıldız Savaşları” filmlerindeki Kont Dooku rolü ile tanıdı. Lee, ayrıca 1999-2012 yılları arasında ABD’li yönetmen Tim Burton ile “Ölü Gelin” ve “Alice Harikalar Diyarında” gibi beş ayrı filmde birlikte çalıştı.

Aynı zamanda da şarkıcıydı

280’in üzerinde televizyon ve sinema yapımının jeneriğinde adının geçmesiyle bu alanda dünya rekorunu kıran ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na giren Lee, 2009 yılında da şövalyelik nişanına layık görüldü. Oyunculuğunun yanı sıra, şarkıcı olarak da birçok esere imzasını atan Lee, 1986 ile 1998 yılları arasında çeşitli opera ve müzikal kayıtlarında yeraldı, 2010 ve 2013 yıllarında da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kurucusu olarak kabul edilen Şarlman'ın hikayesini anlatan iki senfonik-metal albüm ile ilgi çekti.

“En büyük İngiliz aktörlerden biri”

The Guardian gazetesi, Lee'nin ailesine dayanarak verdiği haberde, bu çok yönlü ve karizmatik sanatçının geçen Pazar günü Londra'da bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Londra Belediye Başkanı Boris Johnson tarafından “en büyük İngiliz aktörlerden biri” olarak adlandırılan Sir Christopher Lee 93 yaşındaydı.