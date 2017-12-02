Dr. Ekinci: Sağlık için turşu suyu için

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- UZMANLAR, kış aylarında sık görülen grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı turşu suyunun çok faydalı olduğunu ve kişileri enfeksiyondan uzak tuttuğunu söyledi. Pratisyen Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, sağlık için günde bir bardak turşu suyunun çok iyi geleceğini söyledi.

Erzurum\'un Oltu ilçesinde, doğal sebze ve meyveden turşu yapan Süleyman Turgut, özellikle kış aylarında tüketimi artan turşunun her çeşidinin yapıldığını belirtti. Sebzenin her türlüsünün yanında meyveden de turşu yapıldığını dile getiren Turgut, turşuların \'ev yapımı\' olanlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İlçede pratisyen hekim yapan Dr. İbrahim Hakkı Ekinci ise, özellikle doğal ürün olan ev turşu suyunun hastalıklara karşı en iyi koruyucu olduğunu vurguladı. Özellikle kış aylarında soğuk havalar nedeni ile gribal enfeksiyonlarda artış olduğunu ifade eden Ekinci, doğal bir ürün olan ev turşusunun en iyi koruyucu bir ürün olduğunu belirtti. Gribal hastalarına evde yapılan turşu suyu önerdiğini ifade eden Ekinci, \"Ev turşusunda canlı faydalı bakteriler vardır ve bu bakteriler o bölgedeki zararlı mikrop, bakterilerin ve virüslerin üremesini engellemektedir. Turşu suyunu günde bir bardak içmek lazım. Turşu suyu boğazımızda ağzımızda ne kadar çok kalırsa o kadar faydalıdır. Enfeksiyon riksi görüldüğünde ev turşu suyu içerek enfeksiyondan uzak kalabilirsiniz\" dedi.

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