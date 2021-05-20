Dorukhan Toköz, Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz’ün yeni adresi Fenerbahçe olabileceği belirtildi. Sarı lacivetliler, milli futbolcu için girişimlere başladı. Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Sezon devam ederken Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki oyuncu serbest durumda.

Dorukhan ayrıcı İtalya, İspanya ve Fransa’dan farklı takımlardan teklifler aldı. Milli futbolcu yapacağı görüşmelerin ardından kararını verecek.

Son 3 sezondur Beşiktaş forması giyen milli futbolcu, geçen sezon 37 maçta görev aldı, 3 asist yaptı. (NTV Spor)