Dört yaşında Stephen Hawking'in IQ'suna sahip

İngiltere’de yaşayan dört yaşındaki dahi Heidi Hankins’in IQ’su dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’inkine neredeyse eşit.

Kreşteki öğretmenlerinin çok akıllı olduğu için kendisini zorlayacak faaliyetler bulamadıkları yönündeki uyarıları üzerine IQ testine tabi tutulan Heidi’nin test sonucunun 159 olduğu ortaya çıktı.

Dört yaşında olmasına rağmen şimdiden toplama-çıkarma işlemleri yapabilen, düzgün bir şekilde resim çizebilen ve cümle kurarak yazabilen Heidi’nin iki yaşındayken yedi yaşındaki çocuklar için hazırlanmış kitapları okuyabildiği de belirtildi.

Böylece daha ilkokula bile başlamadan üstün zekalılar kulübü MENSA’ya kabul edilen Heidi, matematik dahisi Carol Vorderman’ın 154 puanlık IQ’sunu da geride bırakmış oldu. Hawking’in IQ’su ise 160.