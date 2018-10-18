Donar Groningen - İstanbul BBSK: 90 - 81

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Leek

HAKEMLER: Mart Uuehendrik, Alin Faur, Guido Giovannetti

DONAR GRONİNGEN: Jason Dourisseau 12, Teddy Gibson 17, Shane Hammink 10, Drago Pasalic 2, Arvin Slagter 11, Jordan Callahan 5, Sean Cunningham 4, Thomas Koenis 7, Rienk Mast 3, Joseph Wall 6, Grant Sitton 13, Tim Hoeve

İSTANBUL BBSK: Luka Babic 17, Tu Holloway 22, Damian Kulig 25, Mehmet Yağmur 7, Shevon Thompson, Semih Erden 3, Yordan Minchev 5, Mert Gizir 2, Sabahattin Göndür, Ali Kavaklıoğlu, Berkay Büyükbayrak, Bekir Sabri Karlı, Ramazan Tekin, Ahmet İlker Tunalı

1\'İNCİ PERİYOT: 17 - 10

DEVRE: 41 - 33

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68 - 62

FIBA Avrupa Kupası 1\'inci Tur C Grubu ilk maçında İstanbul BBSK, deplasmanda Donar Groningen\'e 90-91\'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla İstanbul BBSK\'dan Damian Kulig oldu.