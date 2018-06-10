Donald Trump Girit'in Suda üssüne indi

Io Chokona / Atina, 10 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan Air Force One uçağı sabah saat 3.07’de Suda üssüne iniş yaptı.

Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere Singapur’da 12 Haziran’a planlanmış kritik zirveye katılmak üzere yola çıktı.



Quebec Bagotville Üssünden kalkan Air Force One, sekiz saat sonra gerekli kontroller ve yakıt yüklemek için Girit’in Suda üssünde durak yaptı. Saat 4.41’de Suda Üssünden kalkan uçağın 10 saat sonra Singapur’un Paya Lebar Üssüne inmesi bekleniyor.