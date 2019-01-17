Don Quichotte Operası İstanbul'da seyirciyle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lü yılların başında yazdığı eserinden esinlenilerek bestelenen “Don Quichotte Operası”nı ilk kez sahneleyecek.

Fransız yazar Henri Cain’in librettosunu yazdığı, romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet’in son zamanlarında bestelediği ve dünyada ilk kez 1910 yılında Monte Carlo Operası’nda sahnelenen Don Quichotte Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez 19 Ocak Cumartesi akşamı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturulacak.

Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyacağı eserde orkestra şefliğini Zdravko Lazarov ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün katkılarıyla İspanya’dan davet edilen Helena Bayo dönüşümlü olarak üstlenecekler. Koro şefliğini ise Paolo Villa yapacak. Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Yakup Çartık’a , koreografi ise Beyhan Murphy’e ait eserde, Dulcinée rolünde Aylin Ateş, Özge Kalelioğlu, Deniz Likos; Don Kişot rolünde Suat Arıkan, Gökhan Ürben; Sancho rolünde N. Işık Belen, Umut Kosman; Pedro rolünde Begüm Karacasu; Garcias rolünde Banu Ergün, Funda Güllü; Rodriguez rolünde Can Reha Gün, Bahadır Özkoca; Juan rolünde Zafer Çiftçi, Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak yer alacak.

Eserin temsil tarihleri ise şu şekilde:

19 Ocak Cumartesi saat 20.00

22 Ocak Salı saat 20.00

23 Ocak Çarşamba saat 20.00

25 Ocak Cuma saat 20.00

26 Ocak Cumartesi saat 16.00

29 Ocak Salı saat 20.00

30 Ocak Çarşamba saat 20.00