Don Kişot balesi İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanının bazı bölümlerinden esinlenilerek sahnesine taşıdığı Don Kişot balesinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında yer verdiği Don Kişot balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde önceki gün gerçekleşen eser, 27 Şubat, 3, 14,16, 20, 22 ve 23 Mart tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, 18 Nisan’da da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek. Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Roberto Gianola yapıyor.

Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor.