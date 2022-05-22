Domenec Torrent'ten Manchester City'ye tebrik

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'yi kutladı. Torrent, "Tebrikler, bunu hak ettiniz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden City'nin şampiyonluğunu kutlayan Torrent, "Tebrikler, bunu hak ettiniz" diye yazdı.

Guardiola ile birlikte çalıştı

Galatasaray’ınyeni teknik direktörü olan 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Torrent, 2007/2008 sezonunda Barcelona B Takımı’nda Pep Guardiola’nın yanında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Bir sezon sonra 2008/2009 sezonunda Pep Guardiola ile birlikte Barcelona as takımında görev alan deneyimli hoca, 2011/2012 sezonunun sonuna kadar İspanya’da yardımcı antrenörlük görevine devam etti.

Pep Guardiola ile Barcelona’dan ayrılarak 2013 yılında Alman kulüp Bayern Münih’in yolunu tutan Torrent, 2016 yılına kadar yardımcı antrenör olarak görevini sürdürdü.

Domenec Torrent, Guardiola’nın 2016 yılında İngiliz kulüp Manchester City’nin başına geçmesiyle 2017/2018 sezonunun sonuna kadar yardımcı antrenör olarak İngiltere’de çalıştı.